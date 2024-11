(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 Carceri. Ferrante, Cordoglio per suicidio Poggioreale, impegnati ad affrontare emergenza

“Esprimo il mio cordoglio per il suicidio del giovane detenuto nel carcere di Poggioreale. Una terribile tragedia che deve richiamare l’attenzione di tutti sulle condizioni carcerarie. Negli scorsi mesi, il Governo è già intervenuto per mettere in campo misure urgenti per garantire i diritti dei detenuti, restituire loro dignità e mettere al centro la dimensione umana. Con il dl Carceri abbiamo istituito la figura del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, promuovendo anche le misure alternative alla detenzione e stabilendo l’assunzione di 1.000 nuovi agenti. Misure di civiltà giuridica, che consentono di affrontare con più efficacia il tema del sovaffollamento carcerario. Come Forza Italia abbiamo anche promosso un tour nelle carceri, allo scopo di proporre ulteriori interventi per migliorare la condizione dei detenuti e assicurare la funzione rieducativa della pena. Continueremo a lavorare con il massimo impegno per affrontare questa vera e propria emergenza che il Paese si trascina ormai da troppi anni”. Lo scrive il Sottosegretario di Stato al Mit e deputato di Forza Italia Tullio Ferrante.

