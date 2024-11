(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

*I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE*

*Respinta mozione sulle prospettive preoccupanti per lo sviluppo del porto di Ravenna*

Nella seduta di ieri, martedì 20 novembre, (per chi volesse vederla https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/zhmcl2/yluqs4/uf/6/aHR0cHM6Ly9yYXZlbm5hLmNvbnNpZ2xpY2xvdWQuaXQv?_d=9AJ&_c=e34aeb58 [2]) il Consiglio comunale ha respinto la mozione presentata dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare), Nicola Grandi (Viva Ravenna) e Renato Esposito (Fratelli d’Italia) “Prospettive preoccupanti per lo sviluppo del porto di Ravenna. Riflettere sul raddoppio dei terminal container parapubblici” con 7 voti favorevoli (Lista per Ravenna-Polo civico popolare, Fratelli d’Italia, Viva Ravenna, Lega Salvini premier) e 16 contrari (Pd, Pri, Lista de Pascale). La mozione è scaricabile dal link. Sono intervenuti nella discussione: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); Renald Haxhibeku (Pd).

