Librai per un anno. Dal 2 dicembre 2024 al 9 aprile 2025, la nuova rassegna letteraria promossa dalla Fiera dei Librai di Bergamo.. COMUNICATO STAMPA.

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 Librai

per un

Massimo Recalcati dialoga con

Chiara Giaccardi e don Giuliano Zanchi

[Longanesi]

VENERDÌ 24

GENNAIO ‘25

Mario Calabresi

VENERDÌ 21

FEBBRAIO ‘25

Antonio Scurati

VENERDÌ 21

MARZO ‘25

Luigi Lo Cascio legge Italo Calvino

MERCOLEDÌ 9

APRILE ‘25

Lella Costa

Come suona una fotografia. Monologo sonorizzato live.

M. L’ora del destino

[Bompiani]

Omaggio nel quarantesimo anniversario della morte.

Introduzione di Mario Barenghi

Se non posso ballare non è la mia rivoluzione.

[Solferino]

PRENOTAZIONE

ANTICIPATA E

SCONTI SUI LIBRI

Tutti gli incontri sono gratuiti con prenotazione

obbligatoria fieradeilibrai.it

Patrocinio:

Con il contributo:

LUNEDÌ 16

DICEMBRE ‘24

Spettri

Liber

AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ DI BERGAMO

EX CHIESA DI SANT’AGOSTINO

Promotori:

Monica Maggioni dialoga con Paolo Magri

La legge del desiderio. Radici bibliche della psicoanalisi.

INIZIO EVENTI

ORE 18.30

LUNEDÌ 2

DICEMBRE ‘24

Collaborazioni:

[Einaudi]