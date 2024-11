(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 Infanzia: Braga (Pd), Mai più bambini costretti a vivere in zone di guerra

Nella Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia un pensiero per le bambine e i bambini costretti a vivere nelle zone di guerra. Dove può crescere solo odio e risentimento, ma dove solo loro sanno trovare risorse per resistere alle sofferenze e alle ingiustizie. Mai più, un impegno di tutti.

lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati

