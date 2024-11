DESIRÒ (LIB-POP): A CIRIÈ (TO) SI VORREBBE TRASFORMARE LA PISCINA IN UN HAMMAM, MA QUESTA NON È INTEGRAZIONE.

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 “È notizia di queste ore la proposta della *UISP di Alba-Bra, *gestore

della *Piscina* *Comunale di Ciriè (TO)*, che in ottica di rinnovo della

convenzione vorrebbe destinare parte dell’orario di apertura alla

frequentazione di sole donne, per *’creare quel se sono di complicità

femminile tipico degli Hammam’,* come scritto nella proposta stessa. Un

progetto che ci auguriamo il Consiglio Comunale rigetterà senza remore”,

così *Claudio Desirò*, *Segretario di Italia Liberale e Popolare,* commenta

la polemica scaturita dalla proposta.

“L’*integrazione* dei cittadini stranieri residenti nel nostro Paese deve

passare da un processo di *inclusione* che non può piegarsi ai *precetti

religiosi* di una fede oscurantista che vede la *donna come essere umano di

serie B*. La nostra società civile non può da un lato proseguire sul

percorso di uguaglianza, lotta al patriarcato, vero o presunto che sia, e

contrasto al fenomeno della violenza sulle donne e dei femminicidi, ed al

contempo genuflettersi ai dogmi di *segregazione* della donna tipici

dell’Islam”, prosegue *Desirò*.

“Un *impianto sportivo*, a maggior ragione pubblico, come la piscina

comunale di Ciriè, deve accogliere tutte le persone che vogliono fare

attività sportiva, senza distinzione di sesso, etnia o religione

professata: questa è inclusione e l’integrazione di coloro che sono ancora

legati a retaggi di un trapassato remoto ed oscurantista, deve passare

attraverso l’accettazione di questa *uguaglianza trasversale*” aggiunge

*Desirò*.

“L’*Unione Italiana Sport per Tutti*, in uno stato di delirio ideologico

che ha già portato a proposte simili in altri comuni, vorrebbe creare negli

impianti pubblici da lei gestiti delle sacche in cui si possano

seguire dei *precetti

religiosi* lontani dal buon senso, distanti dal concetto di società aperta

ed inclusiva e contrastanti con la stessa Costituzione del nostro

Paese. Il *processo

di islamizzazione* che la UISP vorrebbe fare nei nostri impianti sportivi

deve essere fermato: l’inclusione non passa dal rendersi supini alla

segregazione della donna voluto dai mussulmani”, conclude *Desirò*.