GRUPPO SICILY BY CAR: DA DOMANI L’UFFICIO DI MALPENSA APRE AL PUBBLICO CON UN NUOVO LOOK

Palermo, 19 novembre 2024

Da domani Sicily by Car (SBC:IM), società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i

principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, adotterà un nuovo look nell’aeroporto

internazionale di Malpensa, che riaprirà al pubblico al Terminal T1 nell’area abitualmente dedicata al rent a

Quello di Malpensa si distingue come l’ufficio di nolo più grande fra gli oltre 55 ubicati in tutti gli aeroporti d’Italia

e downtown, ben 110 mq. e n. 6 postazioni per gli operatori di banco.

Stessa location degli anni passati, ma rinnovata nei colori, pur mantenendo l’identità di brand propria del DNA

dell’autonoleggio siciliano. Lo spazio adotta uno stile sobrio ed elegante, moderno nella predominanza del

bianco con decisi contrasti e dettagli grigio ferro.

Il restyling degli uffici Sicily by Car, già realizzato in altri aeroporti, va verso una tendenza più minimal e

contemporanea anche negli arredi dove vengono utilizzati materiali come acciaio e plexiglass in rilievo.

L’unicità della location è garantita da un ledwall di 4,20 x 1,00 mt. per una comunicazione computerizzata e

digitale, assolutamente più nitida ed incisiva.

Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car: “Il nostro ufficio di nolo a

Malpensa segna il passo con lo sviluppo della Compagnia, pronto ad accogliere una clientela internazionale,

raffinata nel gusto ed esigente nella qualità del servizio. Ancora una volta con questo restyling Sicily by Car

testimonia la propria lungimiranza nei trend di mercato confermandosi protagonista del settore.”

ABOUT SICILY BY CAR

a breve termine, brand di eccellenza in grado di competere con i principali player globali per qualità del servizio, dimensionamento della

flotta e presenza geografica. Vanta una rete in Italia di oltre 55 uffici di noleggio, con presidio negli aeroporti nazionali e internazionali e

presenza capillare nelle città a maggiore vocazione turistica. Il parco vetture si compone di una flotta di circa 13.000 veicoli; per garantire

una gestione efficace ed efficiente del flusso di prenotazioni, SbC ha sviluppato una piattaforma in house, che convoglia tutte le

informazioni commerciali e del parco auto, adeguando le diverse tariffe in tempo reale in base a località, tipologia di mezzi, disponibilità e

periodo.

SbC ha stretto accordi di partnership B2B con i più grandi broker internazionali in grado di garantire una copertura a livello mondiale del

servizio car rental, raggiungendo una posizione di leadership (Booking.com, AutoEurope, Expedia, Cartrawler, Zuzuche/Qeeq, Carmore

Korea, Rentcars Brasil, FTI Touristik, Ofran). La Società è inoltre presente in Portogallo con la controllata “Sicily by Car Portugal LDA”, in

Albania con la controllata “SBC Albania Sh.p.k.” e due uffici diretti siti nelle città di Tirana e Saranda, a Malta in franchising e in Francia,

Austria, Polonia e Montenegro tramite partnership commerciali.

L’espansione internazionale rappresenta il principale driver di crescita: la Società punta a presidiare la Penisola Iberica, il Nord Europa e

i Balcani, queste le prime tappe per proseguire nell’arco di un quinquennio su vasta scala in tutta Europa. Tre le formule perseguite per

la realizzazione del network paneuropeo a marchio SbC Europe:

