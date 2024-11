Roma, Urru (AiC): inopportuno accordo Colosseo-Airbnb

(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 “Alla vigilia del Giubileo Airbnb ha pensato bene di costruire la propria

strategia di marketing sul monumento simbolo della nostra città. La

piattaforma di prenotazioni online, che con gli affitti brevi sta

contribuendo a rendere inaccessibile l’accesso a un’abitazione a Roma,

investirà una mancia sul Colosseo, per avere un ritorno di immagine

decisamente superiore”. Lo dichiara Maristella Urru, consigliera della

lista di centrosinistra Aurelio in Comune, all’opposizione nel Municipio

XIII.

“Così – prosegue Urru – mentre una manciata di turisti giocheranno ai

gladiatori,

il resto della città continuerà la lotta. Quella vera. Contro un mercato

degli affitti, che rende ormai impossibile affittare un appartamento nella

nostra città. Contro condizioni di vita negli alloggi pubblici, che

ricordano più la Suburra della Roma imperiale che la capitale di uno dei

paesi più industrializzati del pianeta”.

“Chissà se – conclude la consigliera di Aurelio in Comune – il ministro

Giuli, sovranista sensibile agli interessi di chi detiene il potere

economico, si è accorto che uno dei simboli culturali e storici del nostro

Paese è stato svenduto per una ricostruzione macchiettistica”.