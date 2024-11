Proroga fino al 30/11/2024 della fase consultativa del regolamento sul corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 Area Ambiente/Porto-Demanio Marittimo-Verde Pubblico

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE 11 COMUNICA QUANTO SEGUE

La Giunta comunale nella seduta del 12 novembre u.s. ha deliberato di prorogare di 15 giorni dei

temini della fase partecipativa relativa al regolamento sul corretto insediamento urbanistico e

territoriale degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi

elettromagnetici.

Il termine per la presentazione delle osservazioni alla proposta di “Regolamento sul corretto insediamento

urbanistico e territoriale degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi

elettromagnetici” è stato quindi prorogato fino al 30/11/2024, al fine di consentire ai cittadini di avere più tempo

per formulare e presentare eventuali osservazioni.

Preliminarmente all’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale, è prevista la

partecipazione e l’informazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti

pubblici e privati interessati di cui all’art. 6 commi 2 e 3, L.R. 12/2017.

È possibile far pervenire eventuali note integrative entro il 30/11/2024, dopo tale data si provvederà alla

valutazione delle osservazioni pervenute e alla conseguente approvazione del Regolamento e dei

relativi allegati da parte del Consiglio Comunale.

Le eventuali note integrative posso essere inoltrate al seguente indirizzo di poste elettronica ordinaria:

antenne”; è necessario allegare alle osservazioni un documento di identità in corso di validità.

La documentazione completa è consultabile presso la l’Ufficio Ambiente situato nella sede comunale

in via Leopardi n°6 piano primo negli orari di ricevimento al pubblico: lunedì-mercoledì: dalle ore 10

alle ore 13, giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

IL RESPONSABILE AREA 11

Ambiente – Porto e Demanio Marittimo – Verde Pubblico

Ing. Paolo Olivanti

