(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 Piner0l0

See y0u there!

29.11 / 30.11 / 1.12.

MUSICA

IN PR0SSIMITÀ

curated by metamorfosi notturne

Con il contributo di

Con il patrocinio e il sostegno di

Con il patrocinio di

Scansi0na il QR →

per inf0 e biglietti!