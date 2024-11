ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE Alba conferma il “Marchio nazionale di Qualità – Comune Fiorito”

(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 CITTÀ DI ALBA

(PROVINCIA DI CUNEO)

Medaglia d’Oro al V. M.

Comunicato stampa

Domenica 10 novembre 2024

Alba conferma il “Marchio nazionale di Qualità – Comune Fiorito”

Anche quest’anno Alba ha conquistato il “Marchio nazionale di Qualità – Comune

Fiorito”, la certificazione riservata ai Comuni che si sono distinti per l’impegno nel

migliorare il proprio aspetto dal punto di vista ambientale, turistico, economico. Un

riconoscimento assegnato per la qualità del verde e delle fioriture, ma anche per

l’ambiente sostenibile, la pulizia e l’ordine urbano.

La cerimonia di premiazione del concorso Asproflor-Comuni Fioriti domenica 10

novembre all’interno dell’Eima di Bologna. Alba ha conquistato il secondo posto

nel riconoscimento speciale “Scuola Fiorita”, grazie alle prime classi della

scuola elementare “Umberto Sacco” dell’Istituto Comprensivo Quartiere

Moretta e al loro progetto “Autostrada delle Api” atto alla tutela della

biodiversità con la creazione di un corridoio ecologico popolato di aree verdi, piccoli

habitat e stazione di polline per attirare, nutrire e proteggere api e altri impollinatori.

La scuola ha vinto 1.500 euro. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione

tra l’Amministrazione comunale, attraverso il progetto Bee Street, e l’Associazione

Aspromiele (Associazione Produttori Miele Piemonte) e s’inquadra nella significativa

esperienza voluta dal Comune per la realizzazione di aree verdi con specie vegetali

gradite alle api.

Oltre a ciò, quest’anno la targa speciale in ricordo di “Riccardo Todoli” è stata

assegnata da Asproflor a Flavio Porro e Carmine Catalano, i due tecnici del

Comune di Alba che si sono distinti nella cura e nella promozione del verde.

Riccardo Todoli, scomparso nel 2018, è stato assessore al verde pubblico di Cervia, in

Emilia-Romagna. È stato il curatore della manifestazione “Cervia Città Giardino” e

Comune di Alba – Ufficio Stampa