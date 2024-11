(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 Ue, Berrino (FdI): inaccettabile che Pd si opponga a nomina Fitto

“È incomprensibile e inaccettabile che il Partito Democratico si opponga con tanta veemenza alla nomina di Raffaele Fitto a Vicepresidente della Commissione Europea. In un momento cruciale per l’Italia e per l’Europa, il PD dimostra di mettere gli interessi di parte prima del bene del Paese, scegliendo di fare opposizione a una scelta che, invece, dovrebbe essere vista come un’opportunità per rafforzare il nostro ruolo nell’Unione Europea. La nomina di Fitto rappresenta una concreta possibilità per l’Italia di avere una voce influente e autorevole nelle decisioni europee, in un periodo in cui le sfide economiche, politiche e sociali sono particolarmente complesse. Opporsi a questa nomina non solo significa andare contro un’opportunità strategica per l’Italia, ma anche mostrare una visione miope e divisiva, che non fa altro che danneggiare l’immagine del nostro Paese in Europa e nel mondo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

