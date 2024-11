(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

mer 13 novembre 2024 Comunicato Stampa

SICUREZZA: LA POLIZIA LOCALE HA PROCEDUTO AL SEQUESTRO DI QUATTRO VEICOLI

Marco Donnarumma (Assessore alla Sicurezza): “Nuovi agenti per una Polizia Locale ancor più presente”

La Polizia Locale, nei controlli stradali realizzati negli ultimi quindici giorni, ha provveduto al sequestro di quattro veicoli per violazioni al Codice della Strada e alla normativa ambientale. Due di questi erano privi di copertura assicurativa e sono stati sequestrati ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada. In un altro caso, è stata riscontrata un’alterazione della targa: il proprietario è stato denunciato e la targa è stata sequestrata penalmente, mentre l’auto è stata posta sotto sequestro amministrativo per la confisca. Lo scorso Sabato (10 Novembre), è stata infine recuperata un’auto priva di ruote, targhe e altre parti essenziali, ridotta allo stato di rifiuto. Il proprietario è stato denunciato per abbandono di rifiuti e il veicolo sequestrato penalmente.