IL COMUNE COMUNICA – online l’avviso per la concessione in uso dei locali interni allo Stadio della Vittoria per le arti marziali

DEI LOCALI INTERNI ALLO STADIO DELLA VITTORIA

PER LE ARTI MARZIALI

È in pubblicazione, a questo link, l’avviso per la concessione in uso – della durata di dieci anni – dei locali di proprietà comunale ubicati all’interno dello Stadio della Vittoria, da destinare allo svolgimento di attività sportive nel settore delle arti marziali.

L’avviso è rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) o alla FITA (Federazione Italiana Taekwondo) e iscritte all’apposito registro CONI.