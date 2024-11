COMUNICATO STAMPA – IERI IN PREFETTURA L’OSSERVATORIO SUL MONITORAGGIO DEGLI INCIDENTI STRADALI

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 Prefettura di Barletta Andria Trani

Ufficio territoriale del Governo

COMUNICATO STAMPA

Si è tenuto nella giornata di ieri, nel Palazzo del Governo di Barletta, l’Osservatorio

per il monitoraggio dell’incidentalità stradale sul territorio provinciale, cui hanno preso parte,

oltre ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Sezione di

Polizia Stradale della BAT e della Provincia, anche i Comandanti delle Polizie Locali, l’Anas,

l’ACI, la Motorizzazione e l’Asset (Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo

Ecosostenibile del Territorio).

È stato, purtroppo, registrato un incremento della mortalità per incidente stradale sia

nel secondo semestre del 2023 sia nel primo semestre 2024, nel quale il numero degli incidenti

mortali è risultato più che triplicato e il numero dei deceduti raddoppiato.

Sono in seguito state esaminate le cause di verificazione dei suddetti sinistri che, oltre

ad un sensibile incremento dei casi di improvviso malore del conducente, continuano ad

essere in gran parte riconducibili ad eccesso di velocità, distrazione al volante e inosservanza

delle principali norme di sicurezza stradale.

Per quanto attiene alla mappatura delle infrastrutture stradali, ed in particolare alle note

criticità afferenti la rete viaria provinciale, la Provincia ha comunicato l’affidamento dei

lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali particolarmente critici, tra cui la rotatoria

della SP 2 di accesso al borgo di Montegrosso, che sarà a breve interessata da lavori di

incremento dell’illuminazione, e l’avvio nel breve periodo di importanti interventi di

ripristino delle condizioni strutturali di strade provinciali teatro di numerosi incidenti mortali.

Sotto il profilo della prevenzione, si è poi stabilito di proseguire sul versante delle

campagne di sensibilizzazione in collaborazione con gli Enti Locali, le scuole del territorio,

l’ACI, la Motorizzazione e le Forze dell’Ordine, che abbiano la finalità di responsabilizzare

sull’importanza di rimanere lucidi alla guida e di non farsi prendere da distrazioni che possono

risultare fatali.

Barletta, 12 novembre 2024

Ufficio di Gabinetto

dott. Enrico Aiello