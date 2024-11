(ARC) Cultura: Anzil, al via oggi 11 avvisi di contributo ordinari e locali

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 L’anno scorso finanziati 501 beneficiari con oltre 11mln

Udine, 12 nov – “Contribuire a creare un luogo dove ? pi? bello

vivere e pi? bello passare del tempo, utilizzando la cultura come

strumento formidabile che garantisce benessere, crescita,

turismo, indotto, creativit? d’impresa”.

Questo secondo il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario

Anzil ? l’obiettivo che la Regione persegue con i nuovi avvisi

pubblici per il finanziamento di progetti culturali di varia

natura presentati oggi durante un Infoday all’auditorium Comelli

di Udine.

Ai sette avvisi ordinari (eventi e festival, stagioni e rassegne,

orchestre, cinema, divulgazione umanistica, divulgazione

scientifica, manifestazioni espositive), si aggiunge un avviso

tematico (creativit?) e quattro avvisi per progetti locali

(spettacolo, divulgazione, cinema, attivit? espositive).

“L’ammontare delle risorse messe a disposizione a copertura dei

bandi sar? determinato con la legge di Stabilit? – ha precisato

Anzil -; ma difronte all’obiezione, che qualcuno ci muove, che ci

sarebbero ben altre attivit? da finanziare, quali imprese o

scuole, rispondo che con il “benaltrismo” nessuna azione sarebbe

mai valutata positivamente, mentre la grande partecipazione

all’Infoday di oggi, sia in presenza che in collegamento, cos?

come il crescente numero di progetti che ci viene chiesto di

valutare sono la dimostrazione che la cultura ? viva, crea

economia e va considerata un aspetto primario della vita sociale.

Siamo orgogliosi che il Friuli Venezia Giulia sia la prima

regione in Italia per investimenti in cultura rispetto alla

popolazione”.

Con gli avvisi pubblici del 2023 sono stati 501 i soggetti

beneficiari per un finanziamento complessivo di oltre 11 milioni

di euro. “Questo significa – ha detto Anzil – che ci sono decine