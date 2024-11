(ACON) NAUTICA. HONSELL (OPEN): STOP INCENTIVI DISPERSIVI, S ALL’INNOVAZIONE

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(ACON) Trieste, 12 nov – "Oggi, in II Commissione consiliare, ?

stato discusso il disegno di legge su sviluppo, sostegno e primo

supporto finanziario del settore nautico regionale dell’assessore

Bini. Il ddl, pur affrontando una tematica economica molto

importante per la regione, si riduce all’ennesima pluralit? di

incentivi, contributi e bonus anche di minuscolo valore

distribuiti a pioggia, per alimentare facili consensi. Come Open

Sinistra Fvg ci siamo astenuti, ritenendo che non si possa

ridurre il ruolo strategico della Regione ad essere un mero

‘contributificio’. Intendiamo proporre emendamenti che

costituiscano opportunit? di autentico sviluppo dell’innovazione

nel settore nautico. Questo provvedimento inoltre soffre del

solito difetto che premia con risorse chi comunque ha, pi? che

chi invece fa”.

Lo afferma in una nota Furio Honsell, consigliere regionale di

Open Sinistra Fvg che aggiunge: “Precedentemente, in II

Commissione era stato presentato il nuovo regolamento per

l’edilizia antisismica. Purtroppo la domanda che abbiamo posto,

su come mai la Casa dello Studente di viale Ungheria, a Udine,

abbia ricevuto valutazioni di antisismicit? cos? discordanti

dalla Regione negli ultimi anni, non ha ricevuto risposta

soddisfacente. Ricordo che fu giudicata inagibile e non fu pi?

utilizzata nemmeno per la mensa degli studenti dell’Universit?

udinese, ma adesso si intende cederla all’Accademia per utilizzi

pubblici”.

