(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

Ha festeggiato 10 1 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari, il prof. Francesco Mumolo, storico preside dell’Istituto Nautico Cappellini. N ato ad Adelfia, in provincia di Bari, l’11 novembre 1923, il prof. Mumolo si è la ureato all’Università di Napoli in scienze della navigazione e scienze marittime, è stato in servizio sul cacciatorpediniere Grecale per poi passare all’insegnamento, prima a Savona e Genova poi a Livorno, dove si è sposato e ha avuto tre figli. Da gli anni ’70 è stato preside del Nautico, ininterrottamente fino al pensionamento nel 1993.

Ha pubblicato saggi e studi importanti ed ha approfondito la storia dell’istruzione pubblica a Livorno, è stato un pioniere dell ‘automazione nell e scuol e portando il suo Istitut o ad essere tra i primi in Italia per innovazione, ma soprattutto ha amato la scuola e i suoi allievi come figli. Ex a llievi che l’anno scorso, in occasione dei 100 anni, si sono ritrovati all’ Istituto Cappellini per una “cerimonia a sorpresa ” alla quale hanno partecipato anche alcuni protagonisti del mondo della nautica e della logistica livornese.

Per questo compleanno ultracentenario il sind aco Luca Salvetti ha inviato a Francesco una scatola di pasticcini con gli auguri della città.

—–

