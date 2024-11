[Comune Palermo] Mobilità. Proroga limitazione traffico via Castellana lavori manutenzione verde

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 COMUNE DI PALERMO

AREA URBANISTICA E DELLA RIGENERAZIONE URBANA,

DELLA MOBILITÀ E DEL CENTRO STORICO

Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria

Città di Palermo

ORDINANZA N°. 1304 del 08/11/2024

Responsabile del Procedimento: E.Q. Arch. Francesco Palazzo

Estensore del procedimento: Esp. Geom. Sferrazza Papa Alessandro

OGGETTO: Lavori di manutenzione del verde in via Castellana effettuati dal e/o per conto dell’Ufficio

Autonomo Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Re.Se.T.- Integrazione all’O.D. n.

995 del 22/08/2024.

Il Responsabile E.Q.

VISTA la nota dell’Ufficio Autonomo Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con

n. 995 del 22/08/2024 in quanto le alberature presenti in Castellana richiedono, al fine della potatura in

sicurezza, la necessaria chiusura dell’intera carreggiata per effettuare gli interventi.

VISTA l’O.D. n° 995 del 22/08/2024;

sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme

VISTO l’art.107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del

modificazioni;

approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da

adottare per il segnalamento temporaneo;

CONSIDERATO che la Ditta esecutrice dei lavori dovrà̀ attenersi agli schemi tipo approvati col

predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;

RITENUTO che è opportuno regolamentare la circolazione veicolare e pedonale, come di seguito

indicato al fine di tutelare la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che l’esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la

salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla

regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale in prossimità dell’area interessata dai lavori;

CONSIDERATO che per agevolare il flusso viario in prossimità del cantiere stradale, la Ditta che dovrà

eseguire i lavori provvederà, a proprie spese e cura, al posizionamento della relativa segnaletica stradale

temporanea mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del transito veicolare e pedonale;

ATTESO che i lavori di diserbatura manutenzione del verde, possono essere affidati, anche, a terzi o in

convenzione con Società partecipate, Re.Se.T. o affidati a ditte tramite gare d’appalto, per i quali occorre

prevedere le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e delle maestranze

impegnate per l’esecuzione di tali lavori.

Propone

Ad integrazione dell’O.D. n. 995 del 22/08/2024 la seguente regolamentazione viaria provvisoria:

VIA CASTELLANA LATO VALLE tratto compreso tra la via Modica e lo spartitraffico di fronte

al civ. 141.

Chiusura al transito dell’intera carreggiata dalle ore 07,00 alle ore 17,00 e divieto di sosta con rimozione

coatta 0-24 ambo i lati per gli interventi lungo la carreggiata; per giorni 6.

Durante la chiusura del tratto la Ditta Esecutrice dovrà indicare apposita cartellonistica stradale con

indicazione del percorso alternativo di via Modica-Via Tindari e via Pantalica con rinnesto su via

Castellana.

Segue O.D. 1304 del 08/11/2024

VIA CASTELLANA LATO VALLE tratto compreso tra lo spartitraffico centrale di fronte al civ.

141 e il civ. 290:

Chiusura al transito dell’intera carreggiata dalle ore 07,00 alle ore 17,00 e divieto di sosta con rimozione

coatta 0-24 ambo i lati per gli interventi lungo la carreggiata; per giorni 21.

VIA CASTELLANA LATO MONTE tratto compreso tra lo spartitraffico centrale di fronte al civ.

141 e il civ. 290:

– Istituzione del doppio senso di marcia dalle ore 07,00 alle ore 17,00 con opportuna separazione delle

corsie con adeguati segnaletica e/o manufatti complementari utilizzati per i cantieri stradali prescritti dal

Nuovo Codice stradale.

– Istituzione del limite di velocità 20 Km/h;

– divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 nella corsia con direzione Bellolampo durante la sopra

riportata chiusura di via Castellana per giorni 21.

La modifica provvisoria del doppio senso di marcia verrà attuata dal Comando Polizia Municipale

di concerto con i movieri della Ditta esecutrice dei lavori;

Inoltre, compatibilmente con l’esecuzione dei lavori, il Comando P.M. potrà far accedere i mezzi

che si recano presso la struttura di Villa delle Ginestre in entrata e in uscita.

Il Responsabile E.Q.

Firmato da

Arch..F. Palazzo

Francesco Palazzo

Data: 08/11/2024

13:55:22 CET

IL DIRIGENTE

– vista e condivisa la superiore proposta

– vista la L. 241/1990 e, s.m.i.

– vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

ORDINA

UFFICIO TRAFFICO E MOBILITA’ ORDINARIA

Segue O.D. 1304 del 08/11/2024

L’Ufficio Autonomo Gestione Verde Urbano e/o la Ditta Esecutrice si raccorderà con il

Comando Polizia Municipale per i sopra riportati provvedimenti, al fine di coordinare

l’intervento nelle date occorrenti per i lavori che dovranno svolgersi entro i mesi di

Novembre/Dicembre con data presunta di inizio lavori dal 14/11/2024.

Tali cantieri stradali relativi alla potatura degli alberi in dette strade saranno eseguite in

successione seguendo cronologicamente la sequenza spazio/temporale dei lavori senza creare

ulteriori interferenze ed impatti al traffico veicolare.

Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine e di Soccorso in

emergenza, i mezzi della ditta esecutrice al fine di consentire la realizzazione dei lavori di che

trattasi.

L’area di cantiere sarà appositamente presidiata da movieri durante le attività da porre in

essere compreso lo stazionamento del mezzo.

Il richiedente/la ditta si farà carico di predisporre tutta la segnaletica di divieto, di obbligo e

chiusura relativa al provvedimento, verificando le Tavole rappresentative degli schemi segnaletici

temporanei per strade di tipo E e F urbane, nonché delle barriere di recinzione a protezione delle

zone direttamente interessate dal cantiere garantendo la viabilità consentita, nel rispetto della

sicurezza nei cantieri su strada e sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

Provvederà a coprire temporaneamente la segnaletica in contrasto con le disposizioni contenute

nella presente O.D. e a renderla nuovamente visibile a lavori ultimati;

Dette aree di cantiere saranno delimitate e i lavori potranno essere eseguiti solo se presidiati da

movieri durante la chiusura del tratto interessato dei lavori.

La ditta affidataria dei lavori provvederà a posizionare la segnaletica di preavviso circa la

presenza del cantiere – vedasi art. 39 (art. 21 C.d.S) regolamento di attuazione al codice della

strada DPR 16/12/1992 n. 495.

L’area di cantiere dovrà essere segnalata e recintata, fornita di opportune segnalazioni

regolamentari anche luminoso inerenti alla zona interessata dai lavori lungo la quale siano

evidenziati tutti gli ostacoli.

Gli esecutori di detti lavori dovranno, mettere in atto tutte le cautele necessarie al fine di

salvaguardare la pubblica incolumità, nonché il rispetto delle normative del Codice della

Strada, delle cui inadempienze saranno, direttamente responsabili sollevando già da ora

codesta Amministrazione da qualsiasi tipo di responsabilità di natura penale e civile

assumendosi tutti gli oneri di natura economica derivanti da incuria e negligenza;

Ai mezzi pubblici di trasporto, A.M.A.T. ed ai mezzi di trasporto extraurbano, di provvedere

alla modifica ove necessario dei percorsi delle linee di trasporto pubblico ed extraurbano

durante il periodo della manifestazione in considerazione delle limitazioni vigenti nelle vie

interessate.