Autonomia – Zaia, presidente Regione Veneto, a 24 Mattino su Radio 24: referendum inappropriato, andiamo avanti- Autonomia – Zaia, presidente Regione Veneto, a 24 Mattino su Radio 24: referendum inappropriato, andiamo avanti

Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 Autonomia – Zaia, presidente Regione Veneto, a 24 Mattino su Radio 24: referendum inappropriato, andiamo avanti

“Penso che questo referendum, nel rispetto ovviamente dell’istituto referendario, sia un referendum inappropriato. Se mai capiterà che verrà approvato, ci confronteremo rispetto ad un referendum che vorrebbe eliminare non un DDL, ma una legge dello stato, perché questa è già legge, è gia operativa. Anche oggi infatti faremo una riunione rispetto a una delle prime nove materie che la legge prevede che possano essere oggetto di trattativa”. Lo ha detto Luca Zaia, presidente Regione Veneto, a 24 Mattino su Radio 24.

Terzo mandato – Zaia, presidente Regione Veneto, a 24 Mattino su Radio 24: non posso fare come De Luca, ma veneti vorrebbero. Un’anomalia italiana

“Io, appena sono arrivato in Regione, diligentemente ho recepito la legge che blocca i due mandati. Avendola già recepita durante il mio primo mandato, ero al secondo anno di mandato, quindi non posso rifarlo”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a 24 Mattio su Radio 24, sul terzo mandato per il quale potrebbe candidarsi Vincenzo De Luca, avendo recepito più tardi la legge che li limita a due. “Se De Luca avrà consolidato questo suo recepimento potrà fare anche il quarto mandato, perché può fare altri due di mandati. Questa è un’anomalia tutta italiana. Credo che piacerebbe ai cittadini potermi ancora eleggere, bisogna fare votazioni per togliere le deleghe non le leggi”, conclude Luca Zaia a Radio 24.

Maria Luisa Chioda

