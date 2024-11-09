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Sardegna

Possibili temporali a Cagliari sino a domenica 10 novembre – Comunicato stampa

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Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 09 novembre 2024 AVVISO ALLA CITTADINANZA
IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE
HA EMESSO UN:
BOLLETTINO METEO
PREVISTE PRECIPITAZIONI A CARATTERE
DI ROVESCIO O TEMPORALE
NELLA GIORNATA DI OGGI E NELLA SECONDA PARTE
DELLA GIORNATA DI DOMENICA 10/11/2024
É OPPORTUNO EVITARE DI PARCHEGGIARE NELLE VIE:
BALILLA (DA PIAZZA ITALIA FINO A VIA DANDOLO) E TRAVERSE:
ITALIA; DOLIANOVA; SINNAI; SETTIMO; MARA; DONORI; SANTORRE
DI SANTAROSA; CONFALONIERI; AMPERE.
LE AUTO PARCHEGGIATE NELLE SOPRACITATE VIE POSSONO
ESSERE SPOSTATE PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA PISCINA
TERRAMAINI, IN VIA PISANO.
SI INVITANO I CITTADINI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E
AD ATTIVARE LE MISURE DI AUTO PROTEZIONE:
NON SCENDERE NEI PIANI INTERRATI O SEMINTERRATI;
NON USCIRE DI CASA;
ALLONTANARSI DALLE STRADE ALLAGATE, RAGGIUNGENDO
LUOGHI PIÙ ELEVATI.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE:

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