MAIORINO (M5S): UNIRSI CONTRO DISEGNO DA STATO POLIZIESCO DI MELONI

Bologna, 9 nov.

Bologna, 9 nov. – “Il disegno repressivo ed autoritario di questo governo diventa più chiaro ogni giorno unendo i puntini dei provvedimenti e delle vicende che hanno caratterizzato questi due anni. Hanno cominciato con il decreto rave, utile a colpire le manifestazioni con più di 50 persone non autorizzate. Poi c’è stato il decreto Cutro, quello Caivano che ha equiparato il trattamento penitenziario dei Minori a quello degli adulti. E poi il premierato e l’autonomia differenziata, con i picchiatori nell’aula del Parlamento pronti ad agire verso chi sventolava il Tricolore. Da ultimo il decreto sicurezza, con l’obbligo per tutte le pa di collaborare con i servizi segreti, che significa ad esempio che una scuola dovrà dare i nomi degli studenti che sono andati ad una manifestazione non autorizzata. E Scurati e Raimo, censurati e puniti per il loro pensiero. C’è un universo composto da famiglie arcobaleno criminalizzate, lavoratori sfruttati, disoccupati privati nel reddito di cittadinanza e della dignità, tutte categorie che dà sole non ce la possono fare. Ma insieme sì. L’unica ricetta che conosco per reagire a questo stato di cose e a questo governo è quella che usarono i partigiani: unite e uniti per rimandarli da dove sono venuti”.

Così la vicepresidente del gruppo M5S al Senato Alessandra Maiorino intervenuta al presidio antifascista organizzato dall’Anpi a Bologna.

