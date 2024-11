Cortei, Iezzi (Lega): visti fatti Bologna sarà soddisfatto chi irresponsabilmente incita rivolta sociale

(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2024

Roma 9 nov. – “Scontri a Bologna tra antifà e Forze dell’Ordine, a Milano i Pro Pal contenti di come ‘in Olanda hanno agito contro il sionismo’: sarà soddisfatto chi ha incitato – in modo totalmente irresponsabile – alla rivolta sociale o chi invece, in faccia alla democrazia di questo Paese e al nome del suo partito, vorrebbe decidere chi può manifestare a Bologna e chi invece no. Quando poi a sinistra si ricorderanno le regole basi del vivere civile di questo Paese, sarà una gran bella giornata”.

Lo dichiara il deputato della Lega Igor Iezzi.