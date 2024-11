Stroncone – creazione di un archivio fotografico storico digitale di comunità

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 Mantenere viva la memoria e tramandare alle future generazioni le nostre

radici e tradizioni, ed allo stesso tempo dar vita ad un progetto

partecipato, che veda il coinvolgimento attivo dell’intera comunità, da qui

nasce l’idea della realizzazione dell’archivio fotografico storico digitale

del Comune di Stroncone.

Un progetto che ci auguriamo possa crescere negli anni, per far sì che

tutto quel patrimonio fotografico che narra della storia e delle tradizioni

del nostro territorio, non vada perduto o rimanga celato in qualche

cassetto.

Per il momento, entro la scadenza del 30 novembre, focalizzeremo

l’attenzione su scatti che ritraggono momenti legati alle tradizioni,

soprattutto quelle sacre e popolari,

momenti pubblici di comunità e momenti fuori dalle mura domestiche dove

siano riconoscibili edifici, monumenti, strade, panorami del nostro

territorio.

Ci auguriamo inoltre che l’incontro

tra la tradizione e le moderne tecnologie, possa essere anche un modo per

avvicinare diverse generazioni e suscitare curiosità ed interesse per un

passato non troppo lontano che ha sicuramente molto da raccontare della

nostra storia locale.

Le foto possono essere consegnate o fatte recapitare,entro il 30 novembre,

presso l’Ufficio Demografici del Comune di Stroncone, o spedite

Ass.re alla Cultura

Annalisa Spezzi