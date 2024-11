CS Celebrazione del 4 novembre a Pordenone

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 Comunicato Stampa

Celebrazioni del 4 novembre

Pordenone, 4/11/2024

Per celebrare la Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, questa mattina Pordenone ha commemorato i Caduti di tutte le guerre rivolgendo un riconoscente pensiero a coloro che hanno contribuito all’Unità d’Italia.

È stata l’occasione per stringersi attorno ai reparti che ogni giorno si adoperano a servizio della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini, oltre a quelli impegnati negli scenari internazionali. A tutti loro è andato un sentito ringraziamento per la missione che svolgono quotidianamente, riscuotendo stima e apprezzamento per competenza e spirito umanitario.

La Cerimonia di commemorazione si è tenuta, come da tradizione, presso il Monumento ai Caduti in piazzale Ellero dei Mille, recentemente riqualificato e reso più dignitoso, visto l’alto significato morale che esso celebra, a memoria di coloro che diedero la vita per la Patria e la libertà.

Alla presenza del vicesindaco reggente Alberto Parigi, del prefetto Michele Lastella, del questore Giuseppe Solimene e dei rappresentanti di Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Aeronautica, Esercito e delle tante associazioni combattentistiche e d’arma, presso il Monumento è stata deposta una corona in ricordo dei Caduti della Prima Guerra mondiale.

«Una Guerra – ha sottolineato il vicesindaco Parigi – che rappresentò allo stesso tempo un funerale, un matrimonio e un battesimo. Infatti fu un immenso funerale, per le centinaia di migliaia di morti italiani e i milioni di morti nelle trincee di mezza Europa. Ma fu anche un matrimonio tra la nazione e il popolo italiano poiché con la vittoria gli italiani sentirono di appartenere veramente ad una stessa nazione. E fu allora che l’Italia nacque come patria di tutti, attraverso il battesimo di una nazione antica, in epoca moderna. Il fronte – ha continuato Parigi – unì le genti del nord e del sud, i borghesi e i proletari, gli intellettuali e i contadini. E quell’esempio di sacrificio e unità ispira ancor’oggi le nostre Forze Armate, a cui va tutta la nostra riconoscenza».

Alla cerimonia hanno partecipato anche numerose classi della scuola primaria Aristide Gabelli con le loro insegnanti, e gli studenti di alcune scuole superiori della città.

