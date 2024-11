(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 TERZO MANDATO, CERRETO (FDI): PD È NAVE SENZA NOCCHIERO

“Il PD campano, nonostante la contrarietà della Schlein, ha votato in commissione a favore del terzo mandato per De Luca sconfessando la linea nazionale del partito. È chiaro che la Schlein non ha più il controllo del partito. In Campania la questione è ancor più grave alla luce anche delle cronache recenti. Non è la prima volta che si servono del doppio forno territoriale praticato a seconda degli interessi. Bonaccini in Emilia era stato fra i più strenui sostenitori dell’autonomia differenziata, seguito proprio da De Luca che la sostenne con delibere di giunta e di consiglio, e oggi si agitano tra i più fieri sostenitori della riforma monca, cioè quella fatta da loro grazie alla quale continuano a fare lo scarica barile a seconda se si sta o meno in maggioranza del governo o della regione. Questa guida bicefala del PD sarà bocciata dai cittadini campani alle urne che potranno scegliere se condannare la regione ad essere sempre più ultima in tutto, oppure tornare protagonisti di un grande riscatto scegliendo di riprendersi il futuro ”.

Lo ha dichiarato il deputato campano di Fratelli d’Italia Marco Cerreto, capogruppo in Commissione agricoltura.

