(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 Roma, M5S-LCR: “Preoccupazione per via del Mare e Ostiense, urgono interventi”

“Siamo molto preoccupati per la situazione sulla via del Mare e su via Ostiense, altezza km 13+300, dove sono emerse criticità strutturali che hanno portato all’istituzione di un senso unico e al divieto di transito per i mezzi pesanti.

Questa arteria, fondamentale per la mobilità del quadrante sud di Roma e per i collegamenti verso Ostia, rischia di rimanere in queste condizioni proprio alla vigilia del Giubileo, con un potenziale danno per la mobilità dei cittadini del litorale e l’accoglienza dei visitatori.

Chiediamo agli assessori comunali competenti e a Città Metropolitana di fornire con urgenza un cronoprogramma dettagliato degli interventi necessari per ripristinare la piena sicurezza e funzionalità della strada, nonché una tempistica precisa per il completamento dei lavori e un serio piano di rafforzamento del TPL per gestire il transitorio.

Abbiamo richiesto in Municipio X e IX delle Commissioni per affrontare la situazione. Rimaniamo in attesa di risposte concrete ai cittadini, già disperati per i disagi che sono iniziati sul loro territorio”.

Così in una nota il Movimento 5 Stelle e la Lista Civica Raggi in Campidoglio e dei Municipi IX e X.