3 Novembre 2024

dom 03 novembre 2024 *Report, De Corato(FDI): Solidarietà ad Antonella Giuli per attacchi

pretestuosi*

“Esprimo la mia piena solidarietà ad Antonella Giuli, una professionista

che subisce attacchi ingiusti e personali solo per il legame con un

ministro. È inaccettabile che programmi pagati con il canone Rai vengano

usati per colpire persone sulla base di logiche ideologiche e non di

interesse pubblico. Questa modalità inquisitoria – già usata in passato per

screditare figure non allineate alla sinistra – è un boomerang che finisce

per ritorcersi contro chi lo usa”.

Così in una nota Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia alla

Camera.

