(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 Regionali Campania, Martusciello (FI): “De Luca? Si candiderà anche come consigliere regionale”

“Mi sembra che lo scenario si vada delineando. Il presidente uscente sarà il terzo polo, e quella fine farà”.

Lo afferma Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.

“Quando i consiglieri capiranno che candidandosi con lui non verranno eletti – aggiunge Martusciello – ci sarà il fuggi fuggi”. Secondo l’esponente forzista, De Luca come candidato presidente, arrivando terzo, non sarà eletto in consiglio regionale. L’ unica possibilità è fare come facevano i 5 stelle: il candidato presidente si candidava anche al consiglio regionale,” conclude Martusciello, ipotizzando che solo in questo modo De Luca potrebbe tornare tra i banchi del consiglio nel 2025.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma