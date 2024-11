MIGRANTI. SALINI (FI-PPE), “SPETTA AI SINGOLI STATI DECIDERE I PAESI SICURI”

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

“Aprire un centro di prima accoglienza in Albania è stato definito un passo nella direzione giusta dai principali rappresentanti politici europei. L’Italia ha proposto questa iniziativa alle istituzioni europee, in linea con altri sforzi dei 27 Paesi dell’UE per governare i flussi migratori, garantendo sempre la tutela dei diritti fondamentali degli esseri umani.

Questa iniziativa nel nostro Paese invece, ha suscitato polemiche alimentate da un’interpretazione molto restrittiva della sentenza della Corte Europea, che attribuisce ai Paesi membri il compito di definire una lista di “Paesi sicuri”. Infatti, quando si tratta di convalidare o rispondere a ricorsi dei migranti, è il magistrato che deve interpretare queste norme e valutare se applicare restrizioni alla libertà individuale ma l’interpretazione che i giudici hanno dato del pronunciamento della Corte, farebbe dedurre che non esistano al mondo Paesi sicurI, vanificando sostanzialmente la politica dei rimpatri. In realtà, spetta agli Stati redigere queste liste di Paesi sicuri, Se però i giudici ‘giocano’ con le norme, non si arriva a una soluzione.

Io credo che il Governo faccia bene a continuare a dar forma a un tentativo che le istituzioni europee hanno definito corretto, anche se il vero obiettivo rimane evitare le partenze. L’Europa sta cercando di investire in questo, anche con una ridefinizione delle regole, serve un approccio che unisca il presidio dei confini con solide relazioni con i Paesi d’origine, riducendo drasticamente le cause delle migrazioni.”

Così a Tgcom24 l’europarlamentare e vice presidente del gruppo del Ppe, Massimiliano Salini.

