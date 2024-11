(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 Scuola: Iezzi (Lega), su dimostrazione Polizia a Expo Training estremisti alla Salis rivelano vera natura

Roma, 2 nov. – “La sinistra alza una vuota e strumentale polemica su una normale dimostrazione della Polizia di Stato all’Expo Training. Non c’è niente da fare: questi estremisti alla Salis, sempre pronti a invocare la violenza contro chi non la pensa come loro, rivelano la loro vera natura quando si parla di Forze dell’Ordine. Gli italiani sono stanchi di queste buffonate. Viva chi lotta ogni giorno per la nostra sicurezza”.

Così il deputato della Lega Igor Iezzi.