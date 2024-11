(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 Lega, Sardone: addolorata per scomparsa Bruno Caparini, lascerà vuoto

Milano, 2 nov – “Addolorata per la scomparsa di Bruno Caparini, una persona d’oro, uomo perbene, capace politico e imprenditore illuminato. Il suo vuoto in famiglia e nella comunità rimarrà nel tempo così come il suo ricordo nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.”.

Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, consigliere comunale della Lega a Milano, commenta la scomparsa di Bruno Carlo Caparini.