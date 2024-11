(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

Lavoro. Mancini (FdI): Impegno culturale contro aggressioni a operatori pubblici

“Bene ha fatto il ministro Schillaci a ribadire un concetto che dovrebbero essere scontato: medici, infermieri e operatori sanitari vanno rispettati. Troppi episodi, ultimo in ordine di tempo l’aggressione ad un medico e due infermieri al pronto soccorso di Cittadella, ci dicono invece che purtroppo non è così. Torna al centro il grande tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, da garantire a tutti i lavoratori. A chi poi lavora quotidianamente per la nostra salute ed il nostro benessere bisogna assicurare anche la serenità necessaria a svolgere al meglio un compito così difficile. Servono urgenti misure di controllo e sicurezza più strette, certamente, accompagnate da un grande impegno culturale da parte delle istituzioni e di ognuno di noi per arginare episodi di aggressività contro operatori pubblici, negli ospedali come nelle scuole. Non possiamo accettare che la violenza diventi per alcuni il mezzo di comunicazione privilegiato, ancor più grave se perpetrata contro coloro a cui ci rivolgiamo per chiedere aiuto. Al mondo degli adulti la responsabilità educativa nei confronti dei giovani, che rischiano di crescere disorientati per il diradarsi di valori guida, a cominciare dal rispetto e dalla solidarietà verso chi sta lavorando per noi”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, componente della commissione Lavoro e Sanità.

