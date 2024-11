CS – Al via da lunedì 4 novembre i lavori di completamento del parcheggio multipiano di via Pera e la manutenzione di Piazza Partigiani

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 Al via da lunedì 4 novembre i lavori di completamento del parcheggio multipiano di via Pera e la manutenzione di Piazza Partigiani

Da domenica 3 novembre alle ore 16 il parcheggio di via Pera chiude temporaneamente al pubblico per consentire lo svolgimento dei lavori

Si avvia alla conclusione ad Alassio la realizzazione del parcheggio multipiano situato in via Pera, in una zona strategica della città – dove hanno sede le scuole, il cimitero e la piscina comunale di Alassio – e comodo anche per chi desidera raggiungere il centro cittadino e le spiagge. Per consentire la realizzazione di questo terzo e ultimo lotto, sarà necessario chiudere il parcheggio durante i lavori, poiché i ponteggi che verranno installati ostruiranno le uscite di sicurezza. La sosta non sarà più consentita da domenica 3 novembre alle ore 16.

Il terzo lotto dei lavori del parcheggio multipiano di via Pera porterà alla costruzione dell’ultimo piano fuori terra, con accesso da via Gastaldi, completando così la struttura iniziata nel 2019 con la realizzazione del piano interrato, già da tempo aperto al pubblico. Questa fase finale aggiungerà 30 posti auto ai 160 già esistenti, per un totale di circa 200 posti complessivi, di cui 10 riservati alle persone con disabilità, e il parcheggio sarà completamente accessibile grazie all’installazione di un ascensore. Verrà inoltre implementato un sistema di videosorveglianza per garantire il controllo dell’area e dunque la sicurezza degli utenti, e la struttura verrà infine abbellita con una schermatura.

Contemporaneamente, da lunedì 4 novembre, inizieranno anche i lavori di manutenzione del tratto di pavimentazione esterna di Piazza Partigiani, verrà integrata l’illuminazione per gli spettacoli pubblici e verrà terminato il rifacimento del cordolo che costeggia la strada, con l’abbattimento delle barriere architettoniche; verranno inoltre sostituite le fioriere esistenti che saranno in simil acciaio corten per un miglioramento estetico e funzionale della piazza.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio e futuro consigliere regionale, Rocco Invernizzi- di dare il via a questi importanti interventi, ideati per migliorare ancora di più la qualità degli spazi pubblici cittadini e offrire una sempre maggiore accessibilità. La chiusura temporanea del parcheggio durante i lavori, che si concluderanno la prossima primavera, è una scelta obbligata, per ragioni di sicurezza, che abbiamo programmato in modo da non interferire con la giornata di commemorazione dei defunti del 2 novembre e con la giornata successiva. È stato previsto, infatti, che la chiusura avverrà da domenica 3 alle ore 16, assicurando così che la cittadinanza possa facilmente raggiungere il cimitero in questa ricorrenza”.

