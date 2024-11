Comune di Giussano / Comunicato stampa – Bike Park scuola nazionale ciclismo

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

L’ASD Giovani Giussanesi è ufficialmente “Scuola nazionale di ciclismo”

Il prestigioso riconoscimento reso possibile anche grazie all’ampliamento del Bike Park

L’ASD Giovani Giussanesi è ufficialmente “Scuola nazionale di ciclismo”, la prima nella storia della Provincia di Monza e Brianza e una delle pochissime presenti sul territorio di Milano e della Brianza monzese, lecchese e comasca: il prestigioso riconoscimento, certificato dalla Federazione Ciclistica Internazionale (FCI), ha avuto fra gli elementi portanti anche gli spazi comunali concessi in uso al sodalizio giussanese e destinati a Bike Park.

La Giunta Citterio nella scorsa Primavera aveva approvato l’ampliamento dello spazio già destinato a Bike Park per avvicinare sempre più ragazzi alla pratica della mountain bike: attraverso un atto approvato all’unanimità dal Sindaco e dagli assessori, era stato deciso di destinare un’estensione di ulteriori 2.500 metri quadrati – in aggiunta ai 6.000 già in uso – dell’area nota come “ex vivaio” all’ASD GS Giovani Giussanesi in cui ospitare ulteriori tracciati di mountain bike e promuovere il mondo delle due ruote su sterrato.