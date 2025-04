aun 26 aprile 2025 (pag 2)

(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(aun) – Perugia 26 apr. 025 – Nel percorso di visite presso gli ospedali

della Regione e nel costante lavoro di costruzione del nuovo Piano

Socio-Sanitario, la Presidente si recherà presso il Presidio di Pantalla

nella prima metà di maggio.

L’obiettivo del nuovo Piano Socio-Sanitario è quello di attribuire agli

ospedali di base una vocazione distintiva e una valorizzazione concreta.

In questo contesto, l’ospedale di Pantalla riveste un ruolo strategico, sia

per il suo posizionamento geografico che per le sue caratteristiche

strutturali e le potenzialità di sviluppo.

Con la recente nomina del nuovo Direttore Generale e del nuovo Direttore

Sanitario si è avviato un intenso lavoro di riorganizzazione dei percorsi

clinici e assistenziali.

La prima azione concreta è la valutazione puntuale della possibilità di

riattivare, in sicurezza, le piccole urgenze di chirurgia generale dal

lunedì al venerdì. Questo permetterà di evitare spostamenti non necessari e

di garantire risposte di prossimità ai cittadini. La Direzione Sanitaria,

insieme alla Direzione di Presidio, sta verificando che siano rispettati

tutti i protocolli per assicurare la massima sicurezza dei pazienti prima

della ripartenza.

Parallelamente, si stanno rivalutando le afferenze ospedaliere sui vari

percorsi clinici, con l’obiettivo di migliorare ed efficientare i trasporti

sanitari e aumentare la prossimità delle risposte assistenziali.

Un altro ambito di grande attenzione è il potenziamento della diagnostica

per immagini, in particolare nell’area della cardiologia, della risonanza

magnetica e della TAC cardiovascolare: Pantalla rappresenta infatti l’hub

aziendale per queste metodiche. Con l’arrivo della nuova TAC finanziata dal

PNRR il servizio verrà ulteriormente migliorato. È inoltre in corso la

valutazione per il potenziamento dell’equipe di cardiologia tramite una

nuova assunzione.

Anche la riabilitazione rappresenta un’area strategica: è previsto un

incremento di 10 posti letto. Per rendere possibile questa espansione, si

rende necessario il reperimento di ulteriori risorse mediche fisiatriche,

figure sempre più rare a livello nazionale, non solo nella nostra regione.

Infine, si stanno aggiornando anche le procedure e i protocolli relativi ai

prelievi pediatrici, per garantire il servizio direttamente presso

l’ospedale di Pantalla.

Attualmente, i prelievi per gli adulti si effettuano a Pantalla dal lunedì

al sabato, con tempi di attesa compresi tra le 24 e le 48 ore.

