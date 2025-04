(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 PAPA, DELMASTRO (FdI): FORZE DELL’ORDINE ESEMPIO DI PROFESSIONALITÀ E DEDIZIONE

I miei più sentiti ringraziamenti a tutte le donne e gli uomini in divisa che hanno operato in questi giorni nella capitale, consentendo che i funerali del Santo Padre si svolgessero in sicurezza.

Il mondo intero, sebbene trafitto e commosso per l’ultimo saluto a Papa Francesco, ha potuto apprezzare professionalità, spirito di servizio e abnegazione delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Un particolare ed affettuoso ringraziamento a uomini e donne della Polizia Penitenziaria che hanno saputo fornire un impeccabile e prezioso contributo all’ordine pubblico, ad ulteriore dimostrazione che le specializzazioni delle nostre Forze di Polizia sono un valore aggiunto per il sistema della sicurezza nazionale.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale