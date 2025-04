PAPA FRANCESCO, BARBERA (PRC): “A SAN PIETRO IL CARNEVALE DEI ​MODERNI FARISEI”

(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

“Oggi a San Pietro non abbiamo assistito solo ai funerali di Papa

Francesco, ma anche alla parata vergognosa dell’ipocrisia mondiale. Davanti

al feretro di un uomo che ha dedicato la vita alla pace, ai poveri, alla

giustizia sociale, si sono affollati capi di Stato, ministri e

rappresentanti di quelle stesse élite politiche ed economiche che hanno

tradito, ignorato o apertamente deriso il suo messaggio. I potenti della

terra, responsabili di guerre, oppressione, miseria e devastazione

ambientale, oggi fingevano commozione. Sono gli stessi che hanno rigettato

gli appelli di Papa Bergoglio contro il riarmo, contro la fame nel mondo,

contro la barbarie del profitto a ogni costo. Sono gli stessi che lo hanno

insultato quando parlava di accoglienza, di giustizia climatica, di difesa

dei diritti dei migranti e dei lavoratori. Questa adunata di farisei, con

il volto contrito e le mani giunte, è un insulto alla memoria di Papa

Francesco e a tutte e tutti coloro che ogni giorno lottano davvero per un

mondo diverso. Nessuna lacrima dicoccodrillo potrà cancellare la loro

complicità nei crimini che il Papa ha denunciato. Denunciamo questa vergogna

e rilanciamo con forza il messaggio autentico di Bergoglio su pace,

giustizia sociale, uguaglianza. Non ci inginocchiamo davanti al potere, non

facciamo inchini ai responsabili delle tragedie umane e ambientali, ma

cntinuiamo

a lottare, con la schiena dritta, dalla parte degli oppressi”.

Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.