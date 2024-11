(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, AGGRESSIONE KLAUS DAVI, DE CORATO(FDI): «2°ATTO VIOLENTO AL NOTO

GIORNALISTA. LI SERVE PRESIDIO FISSO FF.OO. E VERIFICARE REGOLARITA’

MOSCHEA». Milano, 01 Novembre 2024 – «Esprimo la mia piena solidarietà a

Klaus Davi, vittima di un’aggressione inaccettabile fuori dalla moschea di

viale Jenner mentre svolgeva il proprio lavoro di giornalista. Questo

episodio, già verificatosi lo scorso giugno nello stesso luogo, è

l’ennesima dimostrazione di un clima pericoloso che aleggia intorno a

quella moschea, evidenziando una situazione esplosiva legata ai luoghi di

culto islamici a Milano. E’ assurdo che una persona che svolge il proprio

mestiere venga aggredita sia verbalmente che fisicamente senza aver fatto

nulla di mare o aver leso nessuno. Inoltre, solo a Milano, ci sono 12

Moschee abusive spesso frequentate da persone violente e aggressive, che

pensano di fare ciò che vogliono sempre e comunque! È necessario un

presidio fisso di militari, polizia o carabinieri per garantire la

sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti. Chiedo, inoltre, una

verifica urgente affinché si accerti che la moschea rispetti i requisiti

tecnici – come l’agibilità e la conformità degli spazi – per ospitare

centinaia di persone durante la preghiera del venerdì. Non possiamo

tollerare zone d’ombra in tema di sicurezza e legalità».Così il Deputato di

Fratelli d’Italia, Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali

della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, Riccardo De Corato *