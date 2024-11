(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 MANOVRA: BENIGNI, GRAZIE A FI CONFERMA FONDO MUTUI PRIMA CASA PER GIOVANI COPPIE

“Grazie a Forza Italia e all’impegno di Antonio Tajani nella manovra di bilancio è stato confermato per 3 anni il “Fondo mutui prima casa”, che era in scadenza il 31 dicembre 2024. Sono stati stanziati 670 milioni di euro complessivi: 130 milioni per il 2025 e di 270 milioni di euro per i 2 anni successivi. Si tratta di una misura fondamentale che aiuterà tante altre giovani coppie a realizzare il sogno di avere una casa propria. Da sempre i giovani rappresentano una priorità per Forza Italia: in un momento in cui, purtroppo, tantissimi ragazzi scelgono di lasciare l’Italia per motivi di studio e lavoro, il nostro impegno è rivolto ad offrire loro gli strumenti per farli rimanere, non solo aiutandoli nell’acquisito di una casa, ma anche garantendo loro lavoro e opportunità, come abbiamo fatto rinnovando gli incentivi per le assunzioni degli under 35. Ancora una volta Forza Italia guarda al futuro, alle nuove generazioni, alla crescita del nostro Paese”. Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile.

