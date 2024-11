CS – ANNO EUROPEO DEI NORMANNI: IL COMUNE DI GINOSA (TA) IN FRANCIA PER PROGRAMMARE LE CELEBRAZIONI

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

01 novembre 2024 ANNO EUROPEO DEI NORMANNI: IL COMUNE DI GINOSA IN FRANCIA PER PROGRAMMARE

LE CELEBRAZIONI

C’è un filo che lega Ginosa e il suo simbolo, il Castello Normanno,

oltrepassa l’Italia e arriva fino in Normandia, in Francia, precisamente a

Caen, conosciuta come la Città di Guglielmo il Conquistatore.

Presso l’Abbaye aux Dames, abbazia fondata agli inizi dell’XI secolo

proprio dal condottiero normanno, si è svolto un summit ospitato dalla

Regione Normandia che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di

Paesi, Regioni, Comuni e istituzioni culturali e accademiche legate alla

storia medievale della Normandia.

Obiettivo comune: programmare le commemorazioni, nel 2027, dell’Anno

europeo dei Normanni, nonchè del millenario della nascita di Guglielmo il

Conquistatore.

Agli incontri svoltisi il 30 e 31 ottobre 2024, ha partecipato il Sindaco

di Ginosa, Vito Parisi.