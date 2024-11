(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 BUCALO (FDI): LA SCUOLA HA DETTO NO ALLO SCIOPERO.

“La scarsa adesione allo sciopero generale del comparto scuola indetto da Flc Cgil per il 31 ottobre dimostra che i lavoratori della scuola riconoscono il valore della buona politica portata avanti in questi due anni dal governo Meloni e dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara. Un grande lavoro svolto per la realizzazione di importanti obiettivi: come stipendi più alti per i docenti, importanti stanziamenti per la dispersione scolastica e le discipline STEM.

E con l’ultimo Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri si migliora ulteriormente l’efficienza delle misure attuative del PNRR e si prevedono incentivi per il personale amministrativo e il fondo per la fornitura di libri di testo alle famiglie meno abbienti. La strada è segnata.

Continueremo a concentrarci e lavorare sui contenuti e sugli obiettivi da raggiungere per il bene della scuola, un ambito strategico ed essenziale per la nostra Nazione.”

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento istruzione del partito.

