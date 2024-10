(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 Verde, Diaco-Di Russo (M5S): “Alberi donano vita, sbagliati abbattimenti al Portuense”

“In via Portuense nel XII Municipio sono stati abbattuti numerosi alberi in questi giorni: purtroppo la pratica degli abbattimenti di queste piante si sta trasformando in una vera e propria ecatombe. In epoca di drammatici cambiamenti climatici – basti pensare alla tragedia di Valencia per la quale proprio oggi l’Assemblea capitolina ha osservato il minuto di silenzio – quando si parla di alberi bisogna capire che si tratta di una fonte di vita ineludibile, che andrebbe protetta e salvaguardata invece che eradicata peraltro senza alcun fondamento agronomico o scientifico. Salviamo gli alberi, tuteliamo i cittadini, garantiamo un futuro a Roma: l’attuale Amministrazione ripensi in maniera radicale alle proprie scelte”.

Così in una nota congiunta il vicepresidente della commissione Ambiente capitolina Daniele Diaco (M5S) e il capogruppo del M5S in XII Municipio Lorenzo Di Russo.