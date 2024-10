(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

Roma, Raggi: “Su mobilità e trasporto pubblico non c’è pace per i cittadini romani”

Roma, 31 ottobre 2024 – “Con il rinnovo dell’affidamento ad ATAC per i prossimi tre anni, il Sindaco e la sua maggioranza DEM hanno deciso che ogni futuro aumento di costi ricadrà alternativamente sugli utenti del trasporto pubblico – attraverso ulteriori riduzioni di servizio – oppure su Roma Capitale, attraverso la nascita di nuovi debiti fuori bilancio.

E purtroppo il primo di questi è già scritto nero su bianco: la maggioranza aveva previsto di aumentare le tariffe delle strisce blu entro dicembre 2024 per ottenere un extra gettito di 3,1 milioni nel 2025. Nessun aumento, per fortuna, è stato votato ma adesso come verranno coperte quelle somme che sono, di fatto, già iscritte in bilancio?

E così per la Congestion Charge che dovrebbe essere approvata per il 2026 e che è stata individuata, insieme all’aumento della tariffa per le strisce blu, per portare nelle casse di ATAC altri 6,8 milioni di euro annui.

A rimetterci, in entrambi i casi, saranno i cittadini: se questi provvedimenti verranno approvati, a livello di mobilità sarà un disastro ma ATAC non taglierà il servizio e i conti saranno salvi; diversamente, ATAC dovrà correre ai ripari riducendo ulteriormente il servizio offerto oppure Roma Capitale (quindi tutti noi) dovremo pagare 6.8 milioni di euro all’anno per coprire questo debito.

Sindaco e Giunta siano lungimiranti e non creino i presupposti in cui, a essere penalizzati, saranno solo e unicamente i cittadini romani”.

Lo dichiara, in una nota, l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi.