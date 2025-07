(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 MILANO,BONELLI: “LA MAGISTRATURA FACCIA CHIAREZZA, MA IL COMUNE ORA FERMI I

PROGETTI URBANISTICI”

Per noi è una questione politica. Non eravamo contrari al decreto “Salva

Milano” per motivi ideologici, e lo stesso vale per il nuovo stadio, ma

ritenevamo – e riteniamo – che Milano abbia l’urgenza di cambiare le

proprie politiche urbanistiche.

Queste devono essere indirizzate verso lo stop al consumo di suolo, il

recupero del patrimonio edilizio delle periferie – puntando alla loro

riqualificazione sociale –, l’efficientamento energetico e il potenziamento

delle aree verdi.

Per questo è necessario lavorare per dotare Milano di un nuovo Piano di

Governo del Territorio che contenga questi elementi: un piano urbanistico

ambientalmente e socialmente sostenibile.

L’inchiesta della Procura evidenzia l’urgenza di accelerare verso nuove

politiche urbanistiche. Per questo chiediamo che vengano fermati i progetti

di rigenerazione urbana, come quelli riguardanti San Siro e Piazzale

Loreto. La magistratura faccia chiarezza, ma la politica faccia la sua

parte.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE