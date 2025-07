(ACON) SALUTE. CELOTTI (PD): SBAGLIATO COLPIRE PUNTI PRELIEVI NELLA COLLINARE

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 (ACON) Trieste, 16 lug – “Pur a fronte di problemi di organico,

tagliare sempre sui servizi territoriali ? una scelta sbagliata

nelle premesse. Tanto pi? se si tratta di punti prelievo nati

proprio per rendere pi? prossimo un servizio fondamentale, a

supporto delle persone anziane, malate e fragili”. Lo afferma in

una nota la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd),

intervenendo nel dibattito sulle problematiche inerenti i punti

prelievo di Fagagna, Buja e Forgaria.

“Dire che i pazienti verranno dirottati fra Gemona e San Daniele

del Friuli non basta, perch? verosimilmente si creeranno dei

problemi di trasporto che verranno scaricati sulle spalle dei

Comuni e delle realt? del Terzo settore”, sostiene la Celotti,

secondo la quale “va chiarito quindi se questa ? una sospensione

o una chiusura definitiva”.

E ancora, continua, “fa pensare che questa scelta venga fatta

mentre ? in corso una procedura per l’affidamento, o per meglio

dire per l’esternalizzazione, di una serie di servizi fra i quali

i centri prelievo delle Aziende sanitarie della Regione”.

La dem attraverso un’interrogazione chiede alla Giunta regionale

“se ci siano delle interconnessioni con questo ulteriore

obiettivo di affidamento al privato. Alla luce di quanto sta

avvenendo, serve un serio impegno da parte dell’Azienda

nell’avviare un costante confronto con i Comuni per affrontare

tutti i nodi dei servizi distrettuali e delle cure primarie. In

questo modo si possono condividere per tempo i problemi e le

possibili soluzioni, adottando la metodologia dei Piani di zona

per definire le politiche territoriali di integrazione

sociosanitaria, visto che, come accaduto in questo caso,

nonostante si sostenga da anni e in diverse sedi che i sindaci

non devono occuparsi di sanit?, poi, alla prova dei fatti, questa

posizione rivela la sua totale assurdit?”.

ACON/COM/rcm

161704 LUG 25