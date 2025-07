Aun 16 lug. 026 (pag 8)

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(aun) – Perugia, 16 luglio 2025 – Nell’aprire la conferenza stampa

convocata al Salone d’Onore di Palazzo Donini, l’assessore regionale ai

Trasporti Francesco De Rebotti è entrato subito nel vivo: “Le problematiche

che affrontano i passeggeri e i pendolari della nostra Regione sulla

Orvieto-Orte-Roma e sulla Falconara-Roma interessano allo stesso modo le

regioni Umbria, Toscana, Lazio e Marche, i cui cittadini utilizzano le

medesime linee ferroviarie. Per questo motivo ho comunicato che non

parteciperò più a tavoli di confronto con Trenitalia e Rfi che non

prevedano la presenza dei rappresentanti istituzionali delle altre regioni

e, soprattutto, auspico la presenza dei vertici del ministero dei Trasporti

che è il decisore politico”.

“L’Umbria – ha rincarato la presidente Stefania Proietti – rappresenta

il cuore di questa Italia Mediana che inizierà a battersi in modo

determinato per difendere il suo diritto alla mobilità ferroviaria. Tenendo

anche conto che possiamo vantare il credito rappresentato dal fatto che in

tutte le classifiche nazionali ed europee siamo considerati fanalino di

coda nel settore dei trasporti ferroviari e che vogliamo rompere questo

isolamento. Specialmente nel corso di quest’anno, per il quale siamo stati

riconosciuti dal Commissario straordinario per gli eventi giubilari del

2025 seconda maggiore destinazione dopo Roma, è inconcepibile rischiare di

rimanere quasi tagliati fuori da lavori programmati sulle linee che durano

da tempo e che per oltre un mese, tra agosto e settembre, creeranno disagi

ancora più gravi di quelli attuali”.

“Ci troviamo a gestire – ha spiegato ancora l’assessore De Rebotti – una

situazione complessa su due fronti: da un lato, le emergenze operative che

prevedono i lavori in corso sulle linee Orte-Roma e Falconara-Roma stanno

creando gravi disagi ai cittadini, a tutti i cittadini dell’Italia Mediana;

dall’altro, e con ancora maggiore determinazione, stiamo conducendo

un’azione politica e istituzionale per contrastare una minaccia strategica

che rischia di compromettere in modo permanente il diritto alla mobilità

degli umbri e l’efficienza dei collegamenti con il resto del Paese”.

“La delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti numero 178 del

2024, infatti, attualmente prevede di fatto di eliminare la possibilità per

i nostri treni regionali di utilizzare la linea Direttissima Firenze-Roma,

se entrasse in vigore con il nuovo orario ferroviario di dicembre 2025

l’impossibilità di percorrerla per i treni che viaggiano al di sotto dei

200km orari. Verrebbe imposto un vincolo di velocità inaccessibile per i

servizi di pubblica utilità come i nostri treni pendolari. Al danno di non

poter più disporre della Direttissima si aggiungerebbe lo spreco di ingenti

investimenti pubblici, pari a circa 175 milioni di euro, di cui 50

cofinanziati dalla nostra regione, per l’acquisto di 12 nuovi treni

moderni, specificamente attrezzati per viaggiare a 200 km/h sulla

Direttissima, e che rischierebbero di entrare in esercizio senza più avere

la possibilità di percorrerla, una volta modificata la programmazione”.

Nel concludere la conferenza stampa, l’assessore De Rebotti ha voluto

delineare le proposte che porterà al tavolo previsto per domani e al quale

parteciperanno i rappresentanti delle altre Regioni, anche se ad oggi non è

ancora prevista la partecipazione del ministero, pur ampiamente

sollecitata. “Le proposte che intendo avanzare – ha detto – riguardano: la

sospensione immediata di ogni prescrizione di limitazione di accesso alla

linea direttissima, la gestione dell’emergenza estiva che si è andata

delineando con una tutela efficace del diritto dei pendolari alla mobilità,

misure di sostegno economico e di compensazione per gli utenti e il

ripristino dei servizi di collegamento esistenti”.

Queste in sintesi le proposte articolate dall’assessore De Rebotti

– *Azione strategica contro la Delibera ART 178 e le sue anticipazioni*

– *Gestione dell’emergenza estiva a tutela dei pendolari*

Rivedere la programmazione dei servizi per il mese di agosto, con

l’obiettivo di salvaguardare i treni nelle fasce orarie più critiche per i

pendolari, garantendo l’instradamento sulla linea veloce dei treni del

primo mattino verso Roma e di quelli per il rientro serale, come il treno

Intercity 598 serale da Roma, anche a costo di riprogrammare o sopprimere

alcune corse in orari a bassa frequentazione. Priorità assoluta a chi si

sposta per lavoro e per studio.

– *Misure di sostegno economico e compensazione per gli utenti* Volontà

di attivare, con fondi del bilancio regionale, importanti agevolazioni

tariffarie e una scontistica significativa sull’acquisto degli abbonamenti

per gli utenti interessati. Allo stesso tempo viene sollecitata Trenitalia

a valutare forme di compensazione diretta per gli abbonati, come previsto

dalla normativa in caso di disservizi prolungati, e la possibilità di

utilizzo del medesimo titolo di viaggio per utilizzare treni diversi in

caso di disservizi e ritardi.

– *Difesa e ripristino dei servizi di collegamento esistenti *

Si chiede che l’agevolazione regionale “Carta Tutto Treno Umbria” venga

resa valida anche per il nuovo servizio Frecciargento Ancona-Roma, per non

vanificare un’opportunità importante per i cittadini umbri.

*///in allegato anche alcune immagini della conferenza stampa di oggi*