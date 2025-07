(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 LAVORO, PAVANELLI (M5S): INFORMATIVA CALDERONE SU SFRUTTAMENTO NEL SISTEMA MODA

ROMA, 16 LUGLIO 2025 – “Il quotidiano Domani ha pubblicato un’inchiesta sul ‘sistema Gucci’ che, unitamente al caso Loro Piana, rende assolutamente necessaria un’informativa urgente della ministra del Lavoro Calderone. Siamo davanti a un settore investito da scandali a ripetizione. In questo caso si parla di 15 fornitori diretti per gli articoli in pelle che lavorano con la casa madre i quali, a loro volta, possono appaltare e subappaltare la manodopera a piccoli artigiani. Così i lavoratori sono costretti a lavorare a ritmi forsennati, pagati una miseria. Maggioranza e Governo si riempiono la bocca con il Made in Italy ma poi davanti a casi simili fanno gli struzzi. Due mesi fa, a Montecitorio, abbiamo presentato una mozione a mia prima firma per accendere un faro sul tema, bocciata senza colpo ferire. Quando il lavoro diventa sinonimo di sfruttamento l’esecutivo ha l’obbligo morale di intervenire, non nascondere la testa sotto la sabbia rendendosi complice di questo sistema marcio”. Lo ha affermato in Aula alla Camera la deputata del M5S Emma Pavanelli.

