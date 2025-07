(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 *La Giunta regionale ha disposto l’affidamento in comando dell’incarico

dopo l’assenso al trasferimento da parte della Provincia Autonoma di Trento

*GUIDO BALDESSARELLI NOMINATO DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE IV – RISORSE

STRUMENTALI DELLA REGIONE*

È stato presentato questa mattina ufficialmente alla giunta regionale il

nuovo Dirigente della Ripartizione IV – Risorse strumentali della Regione

Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol Guido Baldessarelli.

“Auguriamo al nuovo dirigente buon lavoro per questo nuovo incarico – è il

commento del presidente *Arno Kompatscher* – certi che potrà garantire

stabilità ed efficacia a una struttura chiamata a rispondere a sfide

complesse e strategiche per la Regione. La sua esperienza rappresenta un

valore aggiunto per affrontare con competenza e visione le sfide

dell’innovazione e della gestione amministrativa”.

“La nomina di Baldessarelli risponde all’esigenza di assicurare alla

struttura una guida esperta e autorevole, in grado di garantire continuità

operativa ed efficienza – ha dichiarato la vicepresidente e assessora *Giulia

Zanotelli* –si è trattato di una scelta fondata sulla competenza e sulla

professionalità dimostrate in tanti anni di servizio. Baldessarelli conosce

bene la macchina amministrativa e siamo certi saprà metterla a servizio

della collettività con concretezza e senso delle istituzioni”.

La Ripartizione IV comprende quattro uffici strategici per il funzionamento

dell’ente: tecnico e manutenzioni, informatica e digitalizzazione, appalti,

contratti ed economato, patrimonio. In tali ambiti sono attualmente in

corso numerose attività di rilievo e la gestione di questioni complesse,

tra cui la definizione del polo giudiziario, delicate procedure di gara e i

rapporti contrattuali con soggetti esterni, che richiedono un’elevata

competenza tecnico-amministrativa e una profonda conoscenza della normativa

vigente in materia di appalti pubblici, sia statale che provinciale,

applicata in ambito regionale.

Guido Baldessarelli, laureato in Economia e Commercio, ha maturato un ampio

bagaglio di esperienze nel campo della contrattualistica pubblica e degli

acquisti, ricoprendo l’incarico di Dirigente del Servizio Contratti e

Centrale Acquisti della Provincia autonoma di Trento. In tale ruolo ha

curato la stipula di contratti, la gestione degli adempimenti fiscali e

tavolari connessi, l’utilizzo di strumenti elettronici di acquisto e il

mercato elettronico operando quale centrale di committenza. Ha inoltre

gestito procedure negoziate per appalti e concessioni, predisposto bandi di

gara, e seguito la gestione delle polizze assicurative relative alle

attività e ai beni provinciali. Figura stimata anche in ambito formativo e

divulgativo, è frequentemente invitato come relatore in convegni e seminari

dedicati alla materia dei contratti pubblici.

[image: giunta regionale con Baldessarelli.jpg]

*La giunta regionale con il nuovo dirigente Guido Baldessarelli*

*Die Regionalregierung hat die Erteilung des Auftrags an Herrn

Baldessarelli und seine Aufnahme in der Stellung einer Abordnung verfügt,

nachdem die Autonome Provinz Trient der Versetzung zugestimmt hat*

*Guido Baldessarelli zum Leiter der Abteilung IV – Vermögen und Beschaffung

von Gütern und Dienstleistungen ernannt*

Heute Morgen wurde Guido Baldessarelli, der neue Leiter der Abteilung IV –

Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen der Autonomen

Region Trentino-Südtirol, offiziell der Regionalregierung vorgestellt.

„Wir wünschen dem neuen Leiter alles Gute für diesen neuen Auftrag“, so

Präsident *Arno Kompatscher.* „Wir sind überzeugt, dass er in der Lage sein

wird, Stabilität und Effizienz in einer Organisationsstruktur zu

gewährleisten, die auf komplexe und strategische Herausforderungen

reagieren muss. Seine Erfahrung ist ein Mehrwert, um den Herausforderungen

der Innovation und der Verwaltungstätigkeit mit Kompetenz und Weitblick zu

begegnen.“

„Die Ernennung von Herrn Baldessarelli entspricht der Notwendigkeit, der

Abteilung eine erfahrene und maßgebende Leitung zuzuteilen, die operative

Kontinuität und Effizienz gewährleisten kann“, erklärte die Vizepräsidentin

und Regionalassessorin *Giulia Zanotelli*. „Es handelt sich um eine

Entscheidung, die auf der Kompetenz und Professionalität beruht, die Herr

Baldessarelli über viele Jahre hinweg bewiesen hat. Herr Baldessarelli

kennt den Verwaltungsapparat gut, und wir sind sicher, dass er ihn konkret

und mit Institutionenbewusstsein in den Dienst der Gemeinschaft stellen

kann.“

Die Abteilung IV umfasst vier für die Region strategische Ämter: Amt für

technische Angelegenheiten und Instandhaltung, Amt für Informatik und

Digitalisierung, Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat, Amt für

Vermögen. In diesen Bereichen laufen derzeit zahlreiche relevante und

komplexe Tätigkeiten ─ einschließlich der Entscheidungen in puncto

Justizzentrum ─, heikle Ausschreibungsverfahren und vertragliche

Beziehungen mit Außenstehenden, die ein hohes Maß an verwaltungstechnischer

Kompetenz und eine gründliche Kenntnis der geltenden Vorschriften in

Sachen öffentliche Vergabeverfahren – sowohl der staatlichen als auch der

Landesbestimmungen, die von der Region angewendet werden – erfordern.

Guido Baldessarelli hat einen Hochschulabschluss in Handels- und

Wirtschaftswissenschaften und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im

Bereich des öffentlichen Vertrags- und Beschaffungswesens, da er als Leiter

des Vertrags- und Beschaffungsdienstes der Autonomen Provinz Trient tätig

war. In dieser Funktion war er für die Ausarbeitung und den Abschluss von

Verträgen, die Erfüllung der damit verbundenen steuerlichen und

grundbuchrechtlichen Verpflichtungen, den Gebrauch elektronischer

Beschaffungssysteme und den elektronischen Markt zuständig und fungierte

als Beschaffungsstelle. Darüber hinaus hat er sich mit

Verhandlungsverfahren für Ausschreibungen und Konzessionen befasst,

Wettbewerbsausschreibungen ausgearbeitet und die Verwaltung der

Versicherungspolizzen für die Aktivitäten und Güter der Provinz überwacht.

Als angesehener Experte ist er auch im Bildungs- und Weiterbildungsbereich

tätig und wird häufig als Referent zu Konferenzen und Seminaren zum Thema

öffentliche Verträge eingeladen.

