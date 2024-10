RETTIFICA Cs “Tè delle 5 a novembre”

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 Ufficio Stampa

Comunicato Stampa n. SB224 – 31/10/2024

La scrittrice Anna Vera Vivi al Tè delle 5

Martedì 5 novembre presenterà il suo ultimo libero giallo a Fiorano Modenese

Martedì 5 novembre è in programma un nuovo appuntamento della rassegna “Il Tè delle 5”, organizzato dall’associazione artistica INarte, in collaborazione con l’associazione fotografica Framestorming e il circolo culturale Nuraghe Pinuccio Sciola e con patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Alle ore 17.30, presso a Villa Cuoghi, in via Gramsci 32, la scrittrice Anna Vera Viva, converserà con Tina de Falco, del suo nuovo libro, dal titolo “Malammore- Una chimera tra i vicoli di Napoli”, edito da Garzanti. Accompagnerà l’incontro la musica suonata dal vivo da Edda Chiari.