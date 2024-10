INVITO STAMPA > Verso Utopie di Pace: inaugurazione conferenza EuPRA 2024 (Pisa, 5-9 novembre)

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 INVITO STAMPA

Verso Utopie di Pace: inaugurazione conferenza EuPRA 2024

Martedì 5 novembre alle ore 14 presso l’Auditorium del Polo delle Benedettine (piazza San Paolo a Ripa d’Arno, 16, Pisa), si terrà la cerimonia di inaugurazione della conferenza biennale della European Peace Research Association (EuPRA) che, per la prima volta, si terrà a Pisa (5-9 novembre).

Interverranno:

* Ilaria Tucci – presidente della European Peace Research Association (EuPRA)

* Gianluca Brunori – direttore del Centro interdisciplinare scienze per la pace (Cisp) dell’Università di Pisa

* Enza Pellecchia – coordinatrice della Rete delle Università italiane per la Pace (RUniPace)

* Riccardo Zucchi – rettore dell’Università di Pisa

Fondata nel 1990, L’EuPRA è una delle associazioni regionali che fanno parte della “Peace Research International (IPRA)” ed ha lo scopo di fornire un forum europeo permanente per i ricercatori di Peace Studies. In programma dal 5 al 9 novembre 2024, la conferenza pisana è organizzata da EuPRA in collaborazione con il Centro interdisciplinare Scienze per la pace (Cisp) dell’Università di Pisa e con RUniPace, la Rete delle Università italiane per la Pace.

Per maggiori info sul programma e contenuti di EuPRA 2024 -> https://www.euprapeace.org/events/conferences/pisa2024

Le cerimonia inaugurale si terrà in inglese ed è aperta agli organi di stampa interessati.

Nicola Maggi